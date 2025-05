Motociclista morre imprensado por micro-ônibus na Torquato Tapajós

Testemunhas relataram que o casal seguia no sentido bairro/Centro quando um carro não identificado provocou o acidente

Manaus (AM) – Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (17), na avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, Zona Oeste de Manaus. A vítima, identificada como Jhonatan Souza, pilotava uma motocicleta quando foi lançado para baixo de um micro-ônibus de rota após ser atingido por um carro.

Vídeos registrados por populares mostram o corpo do rapaz preso sob o veículo, em uma cena de grande comoção. A namorada de Jhonatan, que estava na garupa da moto, também foi parar debaixo do micro-ônibus. Ela usava capacete de segurança.

Ao ver o namorado morto, em estado de desespero, a jovem começou a gritar por socorro, chocando quem passava pelo local.

Testemunhas relataram que o casal seguia no sentido bairro/Centro quando um carro não identificado provocou o acidente. Com o impacto, os dois foram lançados para debaixo do coletivo.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para resgatar os corpos da vítima e da jovem. A perícia também esteve no local para atender a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.

Vale destacar que, no dia 29 de abril, um outro motociclista também morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus. A diferença entre os casos é que, segundo testemunhas, a vítima furou o sinal vermelho na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O impacto arrastou homem de 38 anos por alguns metros, e ele morreu ainda no local.



