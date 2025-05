Ipaam orienta sobre pesca sustentável na Feira da Panair

Manaus (AM) – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) iniciou, neste sábado (17), uma série de ações itinerantes de educação ambiental em feiras de Manaus. A primeira atividade ocorreu na Feira da Panair, um dos principais pontos de venda de pescado da capital amazonense, localizada na zona sul.

Durante a ação, o Ipaam distribuiu fitas de medição e materiais informativos com orientações sobre o tamanho mínimo permitido para a captura e comercialização de espécies como tambaqui, pacu, curimatã, capararí, surubim, tucunaré, aruanã e aruanã preta.

A iniciativa teve como público-alvo comerciantes e consumidores, promovendo o consumo consciente e incentivando a preservação dos recursos naturais do Amazonas.

A ação integra a estratégia do Ipaam para reforçar sua atuação educativa e preventiva junto à população. O diretor-presidente do Instituto, Gustavo Picanço, idealizou a proposta em conjunto com o Núcleo de Planejamento Estratégico (NPE) do órgão.

“Em vez de fiscalizar com punições, o Ipaam busca orientar e oferecer soluções práticas. Queremos construir uma relação positiva com os trabalhadores das feiras e mostrar que o Instituto está presente no dia a dia da população como parceiro da preservação ambiental”, afirmou Picanço.

O diretor do Departamento de Mercados e Feiras da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Roberto Lima, elogiou a atuação educativa do Ipaam durante a atividade.

O peixeiro Mário Jorge, que trabalha na Feira da Panair, afirmou que a presença do Instituto contribuiu para esclarecer dúvidas comuns e incentivar boas práticas no comércio.

“É importante essa ação de vocês estarem aqui explicando como comprar o peixe corretamente, qual o tamanho ideal. Às vezes o atravessador não se preocupa com isso, só quer vender. Agora que sabemos do tamanho mínimo, já não compramos peixe fora do padrão”, afirmou.

Educação ambiental

O gerente do NPE, Bismark Filgueiras, destacou que a ação reforça o compromisso do Ipaam com a proteção ambiental e a aproximação com a sociedade.

“O Ipaam está hoje na Feira da Panair promovendo uma ação de educação ambiental com uma ferramenta simples e prática: uma fita métrica com os tamanhos mínimos permitidos para comercialização do pescado. Mesmo fora do período do defeso, a proteção dos rios continua sendo prioridade”, afirmou Filgueiras.

Segundo ele, o projeto será ampliado para outras feiras da capital, com o apoio da secretaria municipal, expandindo o alcance das ações e incluindo novos temas ligados à sustentabilidade e à preservação ambiental.

Leia mais:

Ipaam embarga 3,5 mil hectares por extração ilegal no Careiro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱