Trio é multado em R$ 25 mil por capturar curiós em Iranduba

Três pessoas foram flagradas praticando captura ilegal de aves silvestres em Iranduba (a 27 km de Manaus), na tarde de sábado (17). A ação foi realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar.

Durante a fiscalização, os agentes apreenderam quatro aves da espécie curió (Oryzoborus angolensis), muito visadas por seu canto. As multas aplicadas somaram R$ 25 mil.

A prática, conhecida como “passarinhar”, é proibida por lei e pode configurar crime ambiental, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, ações como essa reforçam o compromisso do Estado com a proteção da fauna. “Seguiremos atuando para coibir crimes ambientais em todo o Amazonas”, afirmou.

As aves apreendidas não foram devolvidas à natureza, pois estavam com anilhas. Os infratores foram nomeados fiéis depositários dos animais até decisão dos órgãos competentes.

“O fiel depositário deve garantir o bem-estar das aves, sem vendê-las ou transferi-las”, explicou Marcelo Barroncas, coordenador da Gerência de Fiscalização Ambiental do Ipaam.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da fiscalização do Ipaam: (92) 98557-9454. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (92) 2123-6739, na Gerência de Fauna (GFAU).

