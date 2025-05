VÍDEO: Aos prantos, mãe faz apelo para encontrar filho levado pelo pai no AM

Em Manaus, uma mãe usou as redes sociais para pedir ajuda e denunciar o desaparecimento do filho de 4 anos. Emocionada, Nayara Campos afirma que está há mais de dois meses sem ver a criança, Arthur Campos Resende, e acusa o pai do menino de estar foragido com ele.

A gravação foi publicada no sábado (17). No vídeo, Nayara aparece visivelmente abalada e relata que já conseguiu decisões judiciais para trazer o filho de volta, mas não consegue localizar o genitor da criança.

“Hoje faz 75 dias que estou longe do meu filho. Já consegui quatro mandados de busca, até de arrombamento, e mesmo assim não consigo encontrá-lo. O pai está desaparecido com ele”, disse Nayara.

Ela também implora por ajuda e diz não suportar mais a distância do filho.

“Me ajudem, por favor. Eu não aguento mais. Esse homem vive se escondendo e eu não consigo ficar mais longe do meu filho.”

Informações podem ser repassadas

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Arthur Campos Resende seja imediatamente comunicada às autoridades. Os números de contato disponíveis são:

📞 (92) 3655-0755

📱 (92) 98833-2332

