Corinthians e Bahia vencem em rodada de clássicos pelo Brasileirão

A nona rodada do Campeonato Brasileiro reservou quatro clássicos para este domingo (18). Dois deles ocorreram à tarde, com festa das torcidas de Corinthians e Bahia. O Timão derrotou o Santos por 1 a 0, na Neo Química Arena. Já na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço superou o Vitória por 2 a 1, na edição 503 do Ba-Vi.

Em Salvador, o Bahia perdeu Jean Lucas aos quatro minutos, por acertar um soco nas costas do também volante Baralhas, do Vitória. Mesmo assim, foi o Esquadrão de Aço que abriu o placar. Aos 22, o atacante Erick Pulga completou para as redes, de cabeça, lançamento do meia Caio Alexandre.

Na segunda etapa, aos oito, Oswaldo cobrou falta e o também atacante Renato Kayzer igualou para o Vitória. Mas aos 20, na sequência de um bate-rebate na área, o volante Michel Araújo recolocou o Tricolor à frente. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro ficou com dez em campo, com a expulsão do volante Pepê, dificultando ainda mais a reação.

O Bahia foi aos mesmos 15 pontos do Ceará e aguarda a sequência da rodada para saber se a termina entre os seis primeiros – o chamado “G6” -, o que o classificaria à Libertadores se o campeonato terminasse hoje. O Vitória, com nove pontos, é o último time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão e não aparece entre os quatro piores da competição, no “Z4”, somente pelo saldo de gols.

Timão afunda Peixe

Em São Paulo, o Santos teve o domínio das ações no primeiro tempo do Clássico Alvinegro, mas não aproveitou. Na etapa final, aos 20 minutos, o volante José Martínez colocou na área e Yuri Alberto cabeceou. O goleiro Gabriel Brazão chegou a defender, mas o árbitro de vídeo identificou que a intervenção foi feita depois que a bola cruzou a linha, validando o gol do atacante corintiano e fazendo valer a chamada “lei do ex” – Yuri foi revelado pelo Peixe.

A missão santista ficou mais difícil aos 34, quando o lateral Gonzalo Escobar recebeu o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. Seis minutos depois, Yuri Alberti foi lançado por Félix Torres, invadiu a área e finalizou na saída de Brazão, mandando para as redes. Seria o segundo do Corinthians, mas o árbitro Raphael Claus invalidou o lance ao checar no VAR que o zagueiro corintiano fez falta no atacante Deivid Washington na origem da jogada.

O Corinthians foi a 13 pontos, mantendo-se na meta de cima da tabela do Brasileirão. O Santos, com cinco pontos e seis derrotas em nove partidas, continua na 19ª e penúltima colocação. Se a competição terminasse hoje, o Peixe estaria rebaixado à Série B.

Tudo igual na Serra Gaúcha

Em outro jogo deste domingo à tarde, Juventude e Fluminense empataram por 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O meia Emerson Batalla marcou para os gaúchos e o volante Hércules igualou para os cariocas. Os donos da casa foram a oito pontos e permanecem na 18ª posição, no Z4. O Tricolor, com 14 pontos, foi ultrapassado pelo Bahia e saiu do G6 nesta rodada.

Clássicos no RJ e em MG

Mais dois clássicos estaduais dão sequência ao Brasileirão neste domingo. Às 18h30 (horário de Brasília), os cariocas Flamengo e Botafogo medem forças no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Depois, às 20h30, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte. É o primeiro jogo entre eles desde que o atacante Dudu, apesar da história construída na Raposa, trocou o clube que o revelou pelo Galo.

Vasco e São Paulo respiram

Após a vitória do Ceará sobre o Sport, que abriu a nona rodada do Brasileirão, dois jogos movimentaram a noite do último sábado (17). Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Vasco saiu da zona de rebaixamento ao fazer 3 a 0 no Fortaleza, em São Januário, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O triunfo mandaria o São Paulo para o Z4, mas como o Soberano bateu o Grêmio de virada, por 2 a 1, na capital paulista, os gaúchos acabaram entrando no grupo das quatro piores campanhas.

No Rio de Janeiro, o Vasco contou com a inspiração do artilheiro Pablo Vegetti, que balançou as redes duas vezes. O também atacante Nuno Moreira foi outro a marcar no triunfo sobre o Leão do Pici. Cariocas e cearenses somam os mesmos dez pontos, mas o Gigante da Colina tem uma vitória a mais e fica à frente no meio da tabela.

Mais tarde, no Morumbi, o atacante Alexander Aravena, em contra-ataque iniciado com um lançamento do meia Miguel Monsalve, abriu o placar para o Grêmio. O zagueiro Robert Arboleda, após cobrança de falta do lateral Enzo Díaz, deixou tudo igual. A virada veio em um pênalti do volante Camilo em Luciano, assinalado com participação do VAR. O também atacante André Silva bateu e decretou a vitória por 2 a 1, que levou São Paulo aos 12 pontos. O Grêmio está com nove.

