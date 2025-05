Prefeitura de Manaus nega parentesco entre prefeito e falsa médica presa

Imagem com David Almeida usada por investigada é, na verdade, com filha do prefeito, esclarece a Semcom

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), divulgou uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira (19) negando qualquer vínculo entre o prefeito David Almeida (Avante) e a educadora física Sophia Livas de Morais Almeida, presa por se passar ilegalmente por médica na capital amazonense.

Segundo a Semcom, não há qualquer parentesco entre o chefe do Executivo municipal e a investigada. A nota responde à repercussão nas redes sociais, após a própria Sophia publicar uma foto antiga com o prefeito, alegando ser ela criança nos braços de David Almeida. A imagem, no entanto, é do prefeito com sua filha, Fernanda Aryel.

“Esclarece também que a foto que a investigada publicou nas redes sociais como sendo ela criança carregada pelo prefeito, na verdade é uma imagem de David Almeida com sua filha Fernanda Aryel”, destaca o comunicado da prefeitura.

Foto com o prefeito foi selfie tirada em local público

A Semcom também reforçou que outra foto publicada pela investigada, em que aparece ao lado de David Almeida, foi tirada por ela mesma em um espaço público. De acordo com a prefeitura, a prática é comum nas diversas ocasiões em que o prefeito é abordado por populares para tirar fotos.

“Outra foto em que também publicou ao lado de David foi tirada por ela mesma (selfie) em um local público, como é recorrente nas diversas vezes em que o prefeito é abordado por populares”, diz a nota.

A prefeitura reafirmou o compromisso com a verdade e com o combate à desinformação, principalmente diante da disseminação de fake news.

Falsa médica foi presa em operação da Polícia Civil

A prisão de Sophia Livas de Morais Almeida ocorreu na manhã desta segunda-feira (19), em uma academia na Zona Centro-Sul de Manaus, durante a Operação “Azoth”, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A jovem, que é educadora física, atuava ilegalmente como médica há pelo menos dois anos, segundo as investigações.

Na residência dela, os policiais apreenderam receituários médicos, crachás e documentos falsificados. Sophia também se apresentava nas redes sociais como pesquisadora, mestre e doutoranda em medicina.

Crianças com autismo receberam medicamentos de tarja preta

De acordo com a Polícia Civil, a falsa médica chegou a prescrever medicamentos de tarja preta a duas crianças com autismo, mesmo sem ter qualquer formação na área médica. Outros dois homens denunciaram Sophia após receberem atestados médicos falsificados, o que resultou em suas demissões por justa causa.

Outro falso médico foi preso em abril

Esse não é o único caso recente envolvendo falsos médicos em Manaus. Em 29 de abril, a Polícia Civil prendeu Gabriel Ketzer, estudante de Educação Física, durante a Operação Hipócrates, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Gabriel se passava por pediatra e ortopedista e atendia ilegalmente crianças em unidades de saúde, usando os atendimentos voluntários como forma de cooptar pacientes para consultas pagas.

