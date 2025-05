Menina de 10 anos é resgatada após suspeita de abuso sexual no interior do AM

Uma criança de 10 anos foi resgatada no município de Jutaí, no interior do Amazonas, após denúncias de suposto abuso sexual cometido pelo padrasto. A operação ocorreu no sábado (17/05), em ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com a Polícia Militar (PMAM), Conselho Tutelar, Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, responsável pela investigação, a operação teve como prioridade proteger a integridade física e emocional da criança. Após o recebimento da denúncia, as equipes se dirigiram ao local, na rua Crato, no conjunto Oswaldo Frota, e realizaram o resgate imediato da vítima.

“Após o resgate, instauramos inquérito policial para apurar o suposto abuso. Também protocolamos junto à Justiça o pedido de medidas protetivas”, afirmou o delegado.

A mãe da criança e seus outros oito filhos foram acolhidos em um lar social pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com suporte do Conselho Tutelar.

Integração para garantir segurança

O delegado destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança e assistência social para garantir apoio integral à vítima e à família.

“A união entre Polícia Civil, Assistência Social, Conselho Tutelar e a comunidade é essencial para combater a violência e proteger nossas crianças”, completou Renato Ferraz.

Compromisso com a proteção

A ação reforça o compromisso das instituições envolvidas com a segurança, os direitos da criança e o enfrentamento de crimes contra a dignidade infantil no interior do Amazonas.

Leia mais:

Babá encontra homem escondido embaixo de cama de criança

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱