Manaus terá novo concurso da Guarda Municipal com 500 vagas

A Prefeitura de Manaus vai realizar um novo concurso da Guarda Municipal com 500 vagas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), pelo titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, durante a inauguração do segundo Núcleo Operacional da Guarda Municipal, localizado na avenida Ramos Ferreira, bairro Aparecida, zona Sul da capital.

O concurso faz parte do plano de expansão da corporação, que pretende alcançar mil novos agentes até 2027, consolidando a Guarda Municipal como força auxiliar essencial na segurança pública de Manaus.

“Estamos cumprindo com o que prometemos à população. Estamos trabalhando para que Manaus esteja mais protegida e mais preparada para enfrentar os desafios da segurança urbana”, afirmou o prefeito David Almeida.

Reforço na segurança e qualificação constante

Desde o início do processo de reestruturação da Guarda Municipal, em 2022, o efetivo passou de 50 para mais de 250 agentes armados. A meta da gestão é chegar a 1.500 servidores até 2027.

Além do aumento no número de agentes, a Prefeitura de Manaus também está investindo em tecnologia e qualificação, com a implementação do programa ‘Smart Manaus’, que utilizará videomonitoramento com reconhecimento facial para proteger os equipamentos públicos municipais.

Capacitação e ampliação da ROMU

A Prefeitura tem promovido capacitações específicas, como o recente treinamento para abordagem de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Outro destaque é a ampliação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), considerada a tropa de elite da corporação. O número de agentes da ROMU passou de 19 para 69, com reforço de viaturas e atuação em todas as bases da capital.

