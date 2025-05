Operação em Parintins apreende 50 veículos e flagra 8 motoristas alcoolizados

Durante a Operação Parintins Mais Segura, realizada entre os dias 16 e 18 de maio, o Detran-AM removeu 50 veículos e registrou oito casos de alcoolemia no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. No total, 278 veículos foram abordados em diferentes pontos da cidade.

A ação, em sua 8ª fase, teve como objetivo reduzir acidentes causados por imprudência e infrações de trânsito, especialmente no período que antecede o Festival de Parintins. A operação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), Conselho Tutelar, Comissariado da Infância e Juventude, Semsa e Vigilância em Saúde.

Resumo das abordagens

Sexta-feira (16/05)

Local: Praça São Benedito

90 veículos abordados

12 motos removidas

5 notificações emitidas

Sábado (17/05)

Local: Curva da Morte (bairro São Benedito)

78 veículos abordados, sendo 57 motos

20 motos removidas por irregularidades

14 autuações emitidas

6 testes de alcoolemia, com 1 positivo

Domingo (18/05)

Local: Estrada do Aninga e rua Beira Rio

110 veículos abordados

18 veículos removidos

14 testes de alcoolemia, com 7 positivos

Objetivo é coibir infrações e salvar vidas

O coordenador de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, afirmou que a operação visa conscientizar e coibir infrações que colocam vidas em risco. “Nosso trabalho é garantir que as regras de circulação e conduta sejam respeitadas, principalmente com a proximidade do Festival de Parintins, período em que o fluxo aumenta significativamente”, afirmou.

Arthur destacou ainda que novas ações estão previstas para manter a segurança no trânsito do município.

