Vagas para pedreiro, auxiliar de estoque e muito mais no Sine Manaus; confira

O Sine Manaus oferece 373 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, nesta terça–feira (20), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessando o site http://gov.br/trabalho .

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos deverão comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem ser munidos de comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta aplicáveis pelo órgão, as quais incluem a legislação de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 123

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – levantar paredes, construir alicerces e estruturas, instalar pisos e revestimentos, aplicar reboco e concretagem, além de realizar manutenção e reparos.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – analisar compras de materiais, equipamentos, materiais primários e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar análise, classificação e conciliação contábil e fiscal, executar análise e conciliação de contas, apuração de impostos, elaboração e entrega de obrigações acessórias, análise de documentação fiscal, planejamento tributário.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1ª vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza de materiais e ambientes.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Promotor de Vendas – Motorizado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio e ter documentação completa;

Atividades – promover produtos e serviços, organizar a exposição dos produtos nos pontos de venda de acordo com layout previsto pela empresa; controlar vencimentos e avarias nos pontos de vendas e estoque, para evitar perdas; Abordar os clientes, esclarecer dúvidas e distribuir panfletos. Realizar ações promocionais com entrega de brindes para fidelizar o cliente; fazer pesquisa de preços.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas (Demonstrador)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar abordagem de clientes oferecendo produtos em forma de avaliação; realização de ações promocionais com entrega de brindes para fidelizar o cliente; Abordar clientes apresentando produtos e oferecendo compras por persuasão, contribuindo para a compra por impulso no PDV; explicar características e benefícios do produto, atraindo a atenção do público para a compra do produto.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar no Tarumã e ter documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – organizar as mercadorias dentro do depósito de forma segura, a fim de facilitar a sua identificação e identificação; armazenar os materiais recebidos em locais específicos, para facilitar a localização do produto; realizar a validação de endereço para confirmar se o produto foi armazenado no local correto; separação de OS por rua, a fim de atender as OSs; atuar com auxiliar nos processos de inventários, para contribuir com a contagem de mercadorias.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Entrega

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de local e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de mercadorias desejadas até o cliente; ao retirar do centro de distribuição realização de contagem e carregamento de mercadorias; manter o local de trabalho limpo e organizado; registro de entrega de mercadorias.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – obras e produção da construção civil.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje, construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado; escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos; montar portas e esquadrias; finalizar serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, verificar o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a higiene e organização de ambientes, como varrer, esfregar, limpar, desinfetar e remover o lixo.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção, reparos e pequenas obras em diversas áreas, como alvenaria, carpintaria, pintura, hidráulica.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – roçar grama e mato, podar árvores e arbustos, limpar jardins e áreas verdes, e realizar outros serviços de jardinagem.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliares na preparação das atividades elétricas em geral, tais como: troca de interruptores, substituição de cabos e fiações, iluminação, rede lógica, manutenção em quadros elétricos; realizar serviços de alvenaria, tais como: reparações em paredes e canteiros; realizar reparos hidráulicos em torneiras, tubulações, mangote.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Armazenamento – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber, consultar e armazenar mercadorias, além de realizar a manutenção de registros de estoque, preparar pedidos e operar equipamentos de armazenamento.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho (em qualquer área);

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato precisará morar em: Estrela d’Oeste – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, garantindo a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a coleta, entrega e estocagem de materiais–primas e produtos; receber e consultar as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verificar a quantidade, a descrição e as condições gerais dos materiais e embalagens.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realização de pedidos de mercadorias nas gôndolas; verificar a validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar para registrar e cobrar valores em estabelecimentos, emitindo comprovantes fiscais e auxiliando o cliente durante todo o processo de compra.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, verificar o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – descarregar e carregar produtos.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, desossar, embalar e armazenar carnes, mantém a higienização do local.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 3

1 vaga – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo ou curso;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de localização e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a higiene e organização de ambientes, como varrer, esfregar, limpar, desinfetar e remover o lixo.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 128

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, garantindo a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balanço de peças de carne; Transporte de peças de carne para logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o carregamento e descarregamento de mercadorias, organização de estoque, entrega de cargas dentro de um espaço determinado, além de realizar inspeções de segurança em equipamentos antes de cada uso.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 98

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – receber os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamentos e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – realização manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenária; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou locais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – roçar grama e mato, podar árvores e arbustos, limpar jardins e áreas verdes.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Carregador de Manutenção de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atividades de supervisão de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração; promover melhorias e inovações tecnológicas no processo de manutenção; coordenar a instalação de máquinas e a construção de equipamentos para linha de produção.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos usados na produção de alimentos: realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e máquinas usadas na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 20/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência

Leia mais:

Vagas de emprego em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱