Aposentados já reservaram mais de 40 mil passagens por até R$ 200 no Voa Brasil

O programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 a aposentados do INSS que não viajam de avião há pelo menos 12 meses, alcançou a marca de 40 mil reservas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (20) pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Segundo a pasta, esse número equivale ao preenchimento de cerca de 300 aviões apenas com beneficiários do programa, criado em julho de 2023. As passagens utilizam assentos ociosos das companhias aéreas, e o objetivo é incluir novos passageiros no transporte aéreo brasileiro.

Principais destinos

Os aposentados participantes têm como destinos mais frequentes as regiões Sudeste (42,5%) e Nordeste (40%). As cidades mais procuradas são:

São Paulo

Rio de Janeiro

Recife

Fortaleza

Brasília

Salvador

João Pessoa

Maceió

Belo Horizonte

Natal

No total, o Voa Brasil movimentou aeroportos de 84 cidades em todo o país.

Como funciona

As passagens são vendidas exclusivamente pelo site oficial do programa, sem necessidade de cadastro prévio ou taxas adicionais. Após selecionar a data e o destino, o aposentado é redirecionado ao site da companhia aérea para finalizar a compra.

Impacto econômico

O ministério avalia que o aumento da movimentação de passageiros em rotas com baixa ocupação pode estimular o turismo, aumentar o consumo e gerar empregos nos setores de hotéis, restaurantes e serviços locais.

