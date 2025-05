Produção de açaí cresce 150% no Amazonas

Com incentivos e assistência técnica do Idam, cultivo de açaí no Amazonas mais que dobrou entre 2018 e 2024

Um dos frutos mais apreciados pela população amazonense, o açaí teve um crescimento expressivo de produção no estado entre 2018 e 2024, com aumento de aproximadamente 150%. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), esse avanço está diretamente ligado às ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) promovidas ao longo dos últimos anos.

Crescimento da produção e expansão de áreas plantadas

Dados do Idam mostram que a produção anual saltou de 550,8 mil para 1,3 milhão de toneladas de frutos. O crescimento acompanha um aumento de 173% nas áreas plantadas, que passaram de 4,3 mil hectares em 2018 para mais de 11 mil hectares em todo o estado.

O avanço busca ampliar a oferta do fruto no mercado nacional e internacional. Para isso, o Idam iniciou, em 2019, a execução do Projeto Prioritário (PP) do Açaí, voltado para fortalecer a cultura em municípios com maior potencial produtivo.

Municípios contemplados pelo Projeto Prioritário

Inicialmente, o PP atendeu os municípios de Codajás, Carauari, Borba, Anori, Manicoré, Coari, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Lábrea, Tapauá, Nova Olinda do Norte e Benjamin Constant. Neste ano, Tefé e Anamã também passaram a integrar o projeto.

Ações do projeto e espécies de açaí atendidas

Os agricultores familiares recebem orientações técnicas sobre boas práticas de cultivo e manejo do açaí nativo, além de participarem de cursos, demonstrações de métodos, palestras e visitas técnicas.

A coordenadora do PP Açaí, Anecilene Buzaglo, explica que o foco é aumentar a produtividade das espécies Euterpe oleracea (açaí do Pará) e Euterpe precatoria (açaí do Amazonas).

“Temos quatro Unidades Demonstrativas de Cultivo de Açaí em área mecanizada nos municípios de Borba, Novo Olinda, Codajás e Benjamin Constant, onde estamos implantando sistemas de irrigação dentro nas áreas de plantio para verificar a produção e a produtividade de cada espécie”, contou.

Distribuição gratuita de mudas e sementes

Os municípios inseridos no projeto possuem viveiros com capacidade para produzir 60 mil mudas por ano, totalizando mais de 200 mil mudas já distribuídas gratuitamente aos produtores.

Além disso, entre 2022 e 2023, a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), em parceria com a ADS e o Idam, distribuiu cerca de 5,5 mil quilos de sementes das variedades BRS Pará e BRS Pai d’égua diretamente aos agricultores.

Valor nutricional diferencia o açaí do Amazonas

O açaí é uma fonte energética rica em bioativos como antocianinas, fitoesteróis, ômegas 6 e 9 e vitamina E. Desde os anos 1990, ganhou popularidade fora da região Norte, mas ainda é um alimento essencial na dieta de comunidades indígenas e ribeirinhas.

Segundo Anecilene Buzaglo, o açaí do Amazonas tem vantagens em relação ao do Pará, como maior rendimento de polpa, maior longevidade e teor de gordura inferior, o que resulta em menos calorias e valor nutricional superior, especialmente em antocianinas.

“O açaí do Amazonas é mais magro. Ele tem um teor de gordura menor e, por conta disso, tem menos calorias. Para quem pretende ingerir o fruto pelos benefícios para saúde (…), o açaí amazonense é mais indicado”, informou.

