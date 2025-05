Padre é afastado após confusão em posto no interior de SP

Danilo Felix Franco, padre da Diocese de Registro (SP), foi afastado de suas funções após causar confusão em um posto de combustíveis no centro da cidade. Ele foi detido na madrugada da última segunda-feira (19) pela Polícia Militar, apresentando sinais de embriaguez, após quebrar garrafas e ameaçar frentistas.

A Diocese confirmou nesta terça-feira (20) que o sacerdote foi removido de suas atividades na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Jacupiranga. Ele também iniciará um acompanhamento terapêutico.

Padre apresentava sinais visíveis de embriaguez

Segundo a PM, o padre foi encontrado dentro de um carro, prestes a sair do local, e apresentava comportamento agressivo. Dois frentistas relataram que ele estava consumindo bebidas alcoólicas e passou a quebrar garrafas no chão.

Quando tentaram contê-lo, foram xingados e ameaçados. O padre foi levado à delegacia e, por decisão própria, aceitou fazer exame de sangue. Ele foi liberado em seguida e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para coleta do material.

Igreja pede perdão público e confirma sanções

Em nota oficial, o bispo Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior lamentou o ocorrido e pediu desculpas à comunidade.

“Pedimos perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis e os que, mesmo fora da fé católica, mantêm estima pela Igreja”, afirmou.

A nota também reforça que o padre responderá pelas consequências canônicas e civis, e que o caso será tratado com seriedade dentro da instituição.

Investigação e próximos passos

De acordo com a Polícia Civil, o próximo passo é a abertura de um inquérito, o interrogatório do padre e a análise do exame toxicológico, cujo resultado deve sair em até 15 dias.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante na Delegacia Sede de Registro. O carro foi liberado para uma pessoa indicada pelo próprio padre, já que ele estava incapaz de dirigir.

