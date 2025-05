Conta de luz fica mais barata no Amazonas

ANEEL anuncia reajuste tarifário com queda para residências no Amazonas; nova tarifa entra em vigor no dia 26 de maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou nesta terça-feira (20) o Reajuste Tarifário Anual de 2025 para a Amazonas Energia. A nova tarifa entra em vigor na próxima segunda-feira (26)

Redução média será de 2,47% para residências

O efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de uma redução de -1,35%, índice que varia conforme o perfil de consumo.

Para os clientes de baixa tensão, como residências e pequenos comércios, a redução média será de -2,20%. Especificamente para consumidores residenciais, a tarifa terá queda de -2,47%.

Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes empreendimentos, a ANEEL aprovou um reajuste positivo de +0,77%.

Amazonas Energia destaca compromisso com eficiência

De acordo com a Amazonas Energia, o resultado do reajuste reflete um esforço contínuo de gestão e investimentos focados em maior eficiência, redução de custos e previsibilidade para os consumidores.

“A redução na tarifa para os consumidores residentes é um quebra importante para as famílias amazonenses e reforça nosso compromisso em oferecer um serviço mais eficiente, acessível e de qualidade. Seguimos trabalhando para melhorar ainda mais nossos indicadores e garantir à população uma energia segura e com preço justo”, afirmou Radyr Gomes, Diretor de Relações Institucionais da empresa.

Modernização do sistema e ampliação da rede continuam

A empresa reforça que, além do reajuste, continuam em andamento ações de modernização do sistema elétrico, ampliação da rede e melhoria no atendimento ao cliente em todo o estado do Amazonas.

Leia mais: Linha de ônibus 624 terá rota alterada a partir de sexta-feira (23) em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱