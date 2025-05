VÍDEO: Carro pega fogo na Avenida das Flores, em Manaus

Um carro modelo Onix pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21), na avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus.

O incêndio ocorreu próximo à barreira policial, nas imediações da entrada do conjunto Viver Melhor. O veículo foi rapidamente tomado pelas chamas.

Um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local mostra o carro sendo consumido pelo fogo. As imagens circulam nas redes sociais e chamaram a atenção para a gravidade do caso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

