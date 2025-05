Com novas categorias, Prêmio Águas de Manaus 2025 abre inscrições

Manaus (AM) – A 4ª edição do Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental está com inscrições abertas até 30 de setembro de 2025, às 23h59 (horário de Manaus), pelo site www.premioaguasdemanaus.com.br.

No endereço, também é possível consultar o regulamento e se inscreva clicando. A premiação contempla conteúdos produzidos entre 1º de novembro de 2024 e 30 de setembro de 2025.

Serão 11 categorias no total, incluindo duas novidades: COP30, voltada à cobertura das mudanças climáticas no contexto da conferência da ONU em novembro, e Mídias Digitais, que valoriza produções voltadas às redes sociais.

A premiação varia de R$ 2 mil a R$ 7 mil, além de troféus e cadernos personalizados. Profissionais e estudantes de jornalismo podem participar. Na categoria Jornalismo Universitário, o vencedor receberá um notebook.

As categorias profissionais incluem Jornalismo Impresso, Áudio, Telejornalismo, Webjornalismo, Fotojornalismo, Repórter Cinematográfico e Trata Bem Manaus. Os primeiros colocados recebem R$ 5 mil; segundos lugares, R$ 3,5 mil; e terceiros, R$ 2 mil.

As categorias COP30 e Mídias Digitais terão apenas um vencedor, com prêmio de R$ 3 mil cada. Todos os trabalhos profissionais também concorrem automaticamente ao Grande Prêmio, no valor de R$ 7 mil.

O prêmio busca incentivar a produção de reportagens sobre saneamento, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com foco em temas atuais como a COP30 na Amazônia.

