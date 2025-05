Pai é preso por estuprar e engravidar filha de 14 anos no Amazonas

Um caso de violência sexual chocou a região de Benjamin Constant (1.121 km de Manaus), onde um homem de 57 anos foi preso nesta terça-feira (20) por estuprar a própria filha, de 14 anos, resultando em uma gravidez. O crime ocorreu no final de 2024 e veio à tona após denúncia.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu mandado de prisão contra o acusado, que foi encontrado em uma fazenda onde trabalhava como caseiro. Durante a ação policial, além da prisão do suspeito, foram apreendidas duas espingardas e identificada uma arena clandestina de rinhas de galo no local. O proprietário do sítio também foi detido por participação nas atividades ilegais.

Crime e investigação

O abuso sexual foi denunciado após a adolescente engravidar. A polícia iniciou as investigações, que confirmaram a paternidade por meio de exames. O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu o mandado de prisão.

Prisão em flagrante

Durante a operação, os policiais encontraram o acusado na fazenda, onde ele vivia e trabalhava. Além das armas de fogo, a presença da arena de rinhas de galo – prática ilegal no Brasil – resultou na prisão em flagrante do dono da propriedade por crime ambiental e maus-tratos a animais.

O acusado pelo estupro foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A adolescente e o bebê recebem acompanhamento psicossocial.

A polícia reforça a importância de denúncias em casos de violência sexual, que podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou em qualquer delegacia.

