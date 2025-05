Peruano acusado de engravidar filha no AM ameaçou matar mãe da vítima, diz polícia

Um peruano de 57 anos foi preso por abusar sexualmente da própria filha, de 14 anos, resultando em uma gravidez. O crime aconteceu no final de 2024, em Benjamin Constant, interior do Amazonas.

Durante o cumprimento do mandado de prisão na terça-feira (20), os policiais encontraram o suspeito em uma fazenda onde morava e trabalhava como caseiro. Na propriedade, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo espingarda, além de galos que eram preparados para rinhas em uma arena no local. Ele foi preso em flagrante, juntamente com o dono do sítio.

Denúncia

O diretor do DPI relatou que as investigações sobre o abuso sexual começaram após a mãe da vítima e a própria adolescente procurarem a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Ambas apresentaram um exame de gravidez, e a adolescente alegou que engravidou do próprio pai após ser estuprada por ele.

“O delegado Yuri Luiz Olivieski colheu o depoimento, tomou as providências judiciais necessárias e representou pela prisão preventiva do suspeito e pela busca e apreensão no imóvel”, relatou Paulo Mavignier.

De acordo com a autoridade policial, está sendo investigado se ele já possuía registro criminal anterior, tendo em vista que possui dupla nacionalidade. Há indícios de que ele já teve envolvimento com narcotráfico local e até mesmo com homicídios.

Abuso

Conforme o delegado Yuri Luiz Olivieski, as investigações revelaram que no dia do crime, o pai chegou à residência aparentando estar alcoolizado e alegou que queria vê-la para lhe entregar uma quantia em dinheiro. Durante a conversa, ele agarrou bruscamente o braço da filha, beijou-a à força e abusou sexualmente dela. Após o ato, ele ameaçou a adolescente dizendo: “Se você falar, eu vou matar tua mãe”.

“A vítima acredita que a motivação dele foi vingança, uma vez que sua mãe se separou dele em 2024 e ele não aceita essa situação nem que ela tenha iniciado um novo relacionamento. Posteriormente, a adolescente descobriu a gravidez ao fazer um teste e, pressionada pela mãe, revelou que era fruto do abuso cometido pelo pai”, explicou o delegado.

A jovem também relatou que o pai possui um comportamento extremamente agressivo e que ouviu boatos de que ele já teria cometido diversos crimes na comunidade.

Com base nas informações recebidas, o delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada. Durante o cumprimento dessa ordem judicial, foram encontradas as duas armas de fogo (espingardas) e os galos preparados para rinha. O dono do sítio confirmou que parte das armas era dele; assim, ambos foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e por maus-tratos aos animais.

