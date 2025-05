Literatus lança novo portal com cursos e vagas de estágio em Manaus

O Centro de Ensino Literatus lançou, na manhã desta quinta-feira (22), uma nova plataforma digital que reúne cursos, serviços para empresas e, principalmente, vagas de estágio. A iniciativa fortalece a conexão entre formação profissional e mercado de trabalho no Amazonas.

Conexão com o mercado de trabalho

Com 34 anos de atuação na educação técnica, o Literatus já formou mais de 45 mil alunos e agora aposta na tecnologia para ampliar o alcance de suas soluções educacionais. A nova plataforma foi desenvolvida com foco na experiência do aluno, especialmente no acesso via celular — canal usado por 99% dos estudantes, segundo a instituição.

“O que a gente pretende para o novo portal é justamente trazer mais familiaridade para o aluno e intuitividade. Focamos no mobile, porque a gente acessa tudo pelo celular, inclusive a educação”, afirma Matheus Demasi, diretor executivo do Grupo Literatus.

Destaque para vagas de estágio

Entre os principais recursos da nova ferramenta está a Agência de Integração, que conecta alunos a oportunidades de estágio e empresas a estagiários qualificados. A funcionalidade permite que os estudantes encontrem vagas alinhadas à sua formação e que as empresas acompanhem os perfis com maior aderência às suas demandas.

“O aluno escolhe um curso conosco pensando no mercado. Essa plataforma faz a ponte entre os cursos, os alunos e as empresas”, acrescenta Demasi.

Avanço estratégico

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, afirma que o projeto marca um novo momento da instituição.

“O portal representa um avanço estratégico para ampliar o acesso à educação de qualidade, tanto para quem busca qualificação quanto para empresas que precisam de profissionais capacitados. Nosso foco é atuar como um parceiro estratégico e impulsionar o desenvolvimento do Amazonas”, destaca.

O portal também reúne catálogo de cursos presenciais e online, informações sobre unidades e ferramentas de gestão para empresas parceiras, como o Programa Melhor Aprendiz.

