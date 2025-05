Aleam vai à Justiça contra Amazonas Energia por apagão em Manicoré

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil), anunciou ação judicial contra a Amazonas Energia por deixar Manicoré às escuras há mais de dois meses. A falta de energia afeta 15 comunidades, escolas e unidades de saúde, prejudicando mil alunos. Segundo Cidade, se até sexta (23) não houver solução, a Aleam judicializa. A concessionária alega rompimento de cabo subaquático e não apresenta prazo para reparo.

Emergência em Benjamin Constant

O município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, teve situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido à erosão de margem fluvial. A medida autoriza a prefeitura a solicitar recursos emergenciais, como cestas básicas, água potável e kits de higiene. A portaria foi publicada nesta quarta (21) no Diário Oficial da União. Ao todo, 32 cidades brasileiras foram incluídas na lista.

Estação contra o caos climático

Manaus acaba de ganhar sua terceira Estação Meteorológica, inaugurada no parque do Mindu pelo prefeito David Almeida. O equipamento faz parte de uma rede inédita com nove unidades, que serão instaladas até junho em todas as zonas da cidade. A iniciativa fortalece a prevenção de desastres, com dados em tempo real sobre chuvas, ventos e temperatura. É gestão baseada em ciência para salvar vidas.

Achados inéditos de geoglifos no Amazonas

O Instituto Geoglifos da Amazônia realiza coletiva hoje, às 9h, no Iphan-AM, para divulgar descobertas inéditas de estruturas arqueológicas no sul do Amazonas. A pesquisa revela novos geoglifos em Boca do Acre e Lábrea. O evento será conduzido pelo pesquisador Alceu Ranzi. A imprensa está convocada para cobertura completa.

Espiões russos no Brasil

O Itamaraty adotou uma postura cautelosa e, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre as revelações de que a inteligência russa utilizou o Brasil como base para infiltrar agentes secretos. Reportagem do The New York Times revelou que, por anos, a Rússia empregou o Brasil como ponto para seus oficiais de inteligência.

Esses agentes construíam identidades brasileiras falsas, obtendo documentos autênticos, como certidões de nascimento e passaportes, para atuar disfarçados e viajar para países como Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. A investigação da Polícia Federal, realizada nos últimos três anos, identificou ao menos nove agentes russos com identidades brasileiras falsas.

Banco Mundial apoia PCCR da Sema e Ipaam

Comitiva do Banco Mundial está em Manaus para apoiar a implementação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Sema e do Ipaam, com base em acordo firmado com o Governo do Amazonas. A missão técnica visa fortalecer a governança territorial e valorizar os servidores das instituições ambientais. O plano prevê concurso público, reestruturação organizacional e reforço na capacidade técnica.

Blitz TCE nos CAICs

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) intensifica sua atuação na fiscalização da assistência oferecida a crianças e adolescentes neurodivergentes. Na nova fase do programa Blitz TCE, iniciada na terça-feira (20), a Corte de Contas realizou visitas técnicas a dois Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) em Manaus: Dr. Afrânio Soares, no bairro Parque Dez de Novembro, e Alexandre Montoril, no bairro Petrópolis.

