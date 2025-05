Decisão judicial alivia custos para empresas de navegação no Amazonas

Decisão atende ao Sindarma e garante economia para empresas de navegação e consumidores no interior do Amazonas

Uma decisão importante foi tomada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que suspendeu a exigência da certificação Vetting para embarcações utilizadas no transporte de combustíveis nas vias fluviais do estado. A decisão, proferida em abril deste ano, atendeu ao pedido do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas (Sindarma) e representa um alívio para o setor.

O Vetting é um processo de inspeção técnica exigido por algumas distribuidoras de combustíveis, mas não possui respaldo na legislação brasileira nem é reconhecido pelas autoridades marítimas nacionais, como a Marinha do Brasil.

Exigência sem amparo legal gerava custos para o setor

De acordo com o Sindarma, as embarcações da região já cumprem rigorosamente todas as exigências legais e de segurança previstas pela Marinha, como:

Certificado de Segurança de Navegação (CSN);

Certificação de borda livre;

Arqueação;

Inspeções específicas para transporte de combustíveis.

Mesmo sem obrigatoriedade legal, o Vetting vinha sendo imposto pelas distribuidoras, gerando custos adicionais para as empresas de navegação. O sindicato alertou que tais custos poderiam ser repassados aos consumidores, afetando o abastecimento e o preço dos combustíveis, sobretudo nas regiões mais afastadas do Amazonas.

Alívio para transportadores e proteção da economia regional

“Com a decisão judicial, os transportadores amazonenses respiram mais aliviados, uma vez que conseguem evitar os custos adicionais, que poderiam ser repassados para a população”, destacou Madson Nóbrega, vice-presidente do Sindarma.

A decisão reforça a segurança jurídica do setor, protege a liberdade de operação das transportadoras fluviais e impede que uma única empresa concentre poder de aprovação das embarcações, reduzindo o risco de falta de imparcialidade.

Garantia de continuidade para o abastecimento no Amazonas

A suspensão da certificação Vetting representa um avanço para a sustentabilidade econômica do transporte de combustíveis no estado. Com a decisão do TJAM, as empresas de navegação podem continuar operando com segurança, legalidade e sem custos extras injustificados, assegurando o abastecimento regular de combustíveis nas comunidades ribeirinhas e nos centros urbanos do interior do Amazonas.

