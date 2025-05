Prefeitura entrega 403 títulos de imóveis no Novo Reino 1, em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta quinta-feira (22) 403 registros definitivos de imóveis a famílias da comunidade Novo Reino 1, na zona Leste. A ação integra o maior programa de regularização fundiária da história da capital, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), e encerra uma espera de quase duas décadas por segurança jurídica e moradia digna.

Segurança jurídica para mais de 400 famílias

Com foco em justiça social e dignidade habitacional, a entrega dos títulos representa mais do que a legalização de terrenos: simboliza pertencimento, estabilidade e acesso a direitos fundamentais.

“Estamos fazendo o maior programa de regularização fundiária da história de Manaus. E estamos fazendo com recurso próprio, com coragem e decisão. Nossa meta é clara: até o fim do mandato, entregar dignidade para 20 mil famílias manauaras”, declarou o prefeito durante a solenidade.

Mais de 8 mil registros emitidos desde 2023

Desde a criação da Semhaf, em junho de 2023, mais de 8.400 registros foram emitidos. A meta é alcançar 20 mil até o fim do atual mandato, incluindo 3.600 lotes em bairro planejado e 4.700 unidades habitacionais pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Para o secretário da Semhaf, Jesus Alves, a ação representa um resgate de dignidade. “Assim como um dia tive a emoção de ver meu nome num documento do meu primeiro bem, hoje compartilho a alegria dessas famílias. Isso só é possível porque o prefeito teve coragem de criar a Semhaf, mesmo em tempos de restrição orçamentária.”

Casa Manauara: nova frente de atuação social

Durante o evento, a prefeitura anunciou o lançamento do programa “Casa Manauara”, que começará a ser executado em junho. A iniciativa visa reformar residências de famílias em situação de vulnerabilidade social, reforçando a diretriz do eixo “Manaus que cuida das pessoas”.

A estratégia de regularização inclui desapropriações legais, indenizações, registros em cartório e cobertura total dos custos burocráticos pela prefeitura.

Defensoria Pública elogia atuação da gestão

O defensor público Thiago Rosas, do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, destacou o impacto da iniciativa. “David Almeida sempre foi um homem de diálogo e de compromisso com os vulneráveis. Manaus, hoje, é a capital que mais entrega títulos definitivos no Brasil.”

Moradores comemoram conquista histórica

Entre os beneficiados, a emoção tomou conta. “Esperei quase 20 anos por esse papel. Hoje, posso dizer que essa casa é minha de verdade. Obrigado, prefeito, por lembrar da gente”, declarou a moradora Maria do Carmo Silva.

A entrega no Novo Reino 1 reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com o desenvolvimento urbano, a inclusão social e a cidadania plena, por meio da garantia ao direito à moradia.

