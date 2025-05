Acidente entre micro-ônibus e carro congestiona trânsito na André Araújo

Com o impacto, os dois veículos ficaram parcialmente destruídos e provocou um grande congestionamento na via

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito interditou parte da avenida André Araújo, no sentido bairro-centro, na manhã desta sexta-feira (23), na zona Centro-Sul de Manaus. A colisão envolveu um ônibus do transporte coletivo e um carro modelo Chevrolet Onix, por volta das 7h08 da manhã.

Com o impacto, os dois veículos ficaram parcialmente destruídos e provocou um grande congestionamento na via, afetando diretamente o deslocamento de trabalhadores e estudantes durante o horário de pico. Não há informações de feridos.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionado para orientar os condutores, uma uvez que a interrupção total da via gerou transtornos significativos para motoristas e usuários do transporte coletivo, que enfrentaram longos atrasos.

