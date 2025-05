Homem morre após ser atropelado por viatura dos Bombeiros em Manaus

Um homem de 59 anos morreu na noite desta quinta-feira (22) após ser atropelado por uma viatura do Corpo de Bombeiros na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A corporação informou que o veículo estava a caminho de uma ocorrência de incêndio com sirenes e sinais luminosos ligados.

O atropelamento ocorreu nas proximidades do Tacacá da Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o pedestre teria surgido repentinamente na via, impossibilitando qualquer tentativa de desvio por parte da equipe. A vítima morreu no local, antes da chegada de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A identidade do homem ainda não foi oficialmente confirmada, e não há informações sobre sua situação social.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) lamentou o acidente, afirmou que prestou socorro imediato e acionou os serviços de emergência.

A corporação também declarou que está colaborando com as autoridades na investigação do caso e se colocou à disposição para oferecer assistência à família da vítima.

Leia mais

Morre estudante atropelada em faixa de pedestre em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱