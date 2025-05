Universitária morre após sofrer mal súbito em academia

Rio de Janeiro (RJ) – A estudante universitária Dayane de Jesus Barbosa, de 22 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante um treino em uma academia no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (21). Ela era aluna do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo imagens de câmeras de segurança, Dayane aparece utilizando o celular antes de se sentar em um dos aparelhos da academia. Em poucos segundos, ela desmaia e cai no chão. Instrutores e frequentadores tentaram prestar socorro imediato, mas a jovem não resistiu.

O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana. A Polícia Civil informou que o local segue interditado para apuração.

O estabelecimento não possuía um desfibrilador — equipamento essencial em casos de emergências cardíacas. A ausência do aparelho reacende o debate sobre a carência de protocolos adequados e a obrigatoriedade de equipamentos de primeiros socorros em academias. Atualmente, a legislação brasileira não exige a presença de desfibriladores nesses espaços, salvo em situações específicas, o que tem sido alvo de críticas por parte de especialistas em saúde e educação física.

Dayane, considerada uma jovem promissora no meio acadêmico, sonhava com carreira internacional. Amigos e colegas da UFRJ lamentaram a tragédia nas redes sociais.

O Instituto de Relações Internacionais da UFRJ lamentou a morte da estudante por meio de nota:

"O Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ (Irid) manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da estudante Dayane de Jesus Barbosa, do curso de relações internacionais. Compartilhamos com sua família e seus amigos a dor por essa perda, e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se fizer necessário. Fica estabelecido que o instituto estará de luto oficial nos próximos três dias", escreveram.

