Funcionária e irmão de falsa médica atuavam em esquema de atestados forjados no AM

Investigações apontam que os dois colaboravam com Sophia Almeida na emissão de atestados médicos forjados em Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas indiciou, nesta quinta-feira (22), a funcionária de uma clínica particular Thayla Laís e Dib Almeida, irmão da falsa médica Sophia Livas de Morais Almeida, por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de atestados falsos.

Sophia foi presa na última segunda-feira (20), enquanto malhava em uma academia de alto padrão na Zona Centro-Sul de Manaus. Ela se passava por médica e atendia ilegalmente crianças com doenças graves. A prisão foi feita após denúncias e investigação da polícia.

Durante as investigações, a análise do celular de Sophia revelou indícios da participação de Thayla no esquema. Ela teria facilitado a liberação dos atestados forjados por meio da clínica onde trabalhava.

Thayla compareceu à delegacia na manhã desta quinta e prestou depoimento, mas não quis comentar o caso ao deixar o local. Seu advogado, Josias dos Santos, afirmou que o processo corre em segredo de Justiça.

Dib, o irmão de Sophia, também se apresentou espontaneamente à delegacia à tarde, sem advogado — que não chegou a tempo de acompanhá-lo. Ele permaneceu cerca de 40 minutos na unidade e também optou por não dar declarações. Ele responderá em liberdade pelos crimes de falsidade ideológica, furto qualificado e associação criminosa.

A Polícia Civil continua apurando a extensão do esquema.

