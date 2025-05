Fábrica clandestina de goma de tapioca é fechada na zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Uma fábrica clandestina de goma de tapioca foi interditada na tarde de quinta-feira (22) pela Prefeitura de Manaus, após fiscais da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) constatarem graves irregularidades sanitárias no local, situado na zona Leste da cidade.

Aproximadamente 50 toneladas do produto foram apreendidas em meio a equipamentos sujos, armazenamento irregular e a presença de animais dentro do espaço de produção. A ação teve o apoio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar.

A fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima enviada à Ouvidoria, relatando supostas irregularidades no local, que incluía falta de higiene nos equipamentos, armazenamento inadequado do produto e a presença de animais como cães, gatos e galinhas circulando livremente no ambiente de produção.

“A situação era crítica. A produção de alimentos naquele local violava diversas normas de segurança sanitária e representava um risco à saúde pública. Por isso, procedemos com a apreensão imediata tanto da matéria-prima quanto da goma de tapioca já processada, que permanecerá trancada no local até que seja transportada para descarte no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, na AM-010”, informou a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão Coelho.

Além da interdição do estabelecimento, os responsáveis irão responder a um Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFMs) — atualmente no valor de R$ 145,37 cada — além de outras penalidades previstas em lei.

“A operação reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a saúde da população, combatendo práticas ilegais que colocam em risco a segurança alimentar. A participação da população por meio de denúncias é essencial nesse processo”, destacou o gerente de Vigilância de Alimentos da Visa Manaus, Ricardo Celestino.

Denúncias sobre irregularidades sanitárias em produtos e serviços podem ser feitas pelo número (92) 98842-8481 ou pelo e-mail [email protected].

