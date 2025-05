Ao lado de Braga, David Almeida assina ordem de serviço de ampliação da Avenida do Turismo

A obra é financiada por emenda do senador Eduardo Braga e prevê recapeamento de 6.600 metros de via.

A Prefeitura de Manaus deu início às obras de revitalização e alargamento da avenida do Turismo, uma das mais movimentadas da zona Oeste. O prefeito David Almeida assinou a ordem de serviço nesta sexta-feira (23), no próprio canteiro, onde os trabalhos de fresagem já estavam em andamento.

A obra é financiada por emenda do senador Eduardo Braga e prevê recapeamento de 6.600 metros de via, construção de uma terceira faixa nos dois sentidos, novo canteiro central, meio-fio e sarjetas.

H2: Benefícios diretos para o tráfego e população

A intervenção vai melhorar o escoamento do tráfego, com impacto positivo para cerca de 4.500 veículos por hora. Isso inclui automóveis, ônibus e transporte alternativo, facilitando o deslocamento entre as zonas Oeste, Norte e Leste por meio do Anel Viário Sul.

“A obra vai transformar a mobilidade entre as zonas Norte e Oeste. Já estamos aplicando o novo asfalto”, destacou o prefeito David Almeida.

Mais conforto para motoristas, pedestres e ciclistas

Além da pavimentação, a obra contempla melhorias na drenagem superficial e reorganização viária, o que beneficia também pedestres e ciclistas. O projeto integra o plano estratégico da Prefeitura para modernizar corredores viários em várias regiões da cidade.

Parcerias que tornam as obras possíveis

O vice-prefeito Renato Junior destacou a articulação com o senador Eduardo Braga, que destinou os recursos para a obra. Ele também anunciou novas ordens de serviço para bairros da zona Norte, com investimentos superiores a R$ 26 milhões.

“Estamos mostrando como a gestão transforma a vida das pessoas com ações que fazem a diferença”, disse Renato.

Mobilidade urbana é sinônimo de qualidade de vida

O senador Eduardo Braga reforçou que a nova faixa vai permitir que os trabalhadores tenham mais tempo com suas famílias.

“Mobilidade urbana é também qualidade de vida”, afirmou o parlamentar.

População aprova as melhorias

FeliBastos, motorista de aplicativo, afirmou que o novo asfalto melhora a segurança e reduz os congestionamentos. Já Elizeu Mesquita, operador de máquinas, destacou o impacto direto na sua rotina.

O que é o Anel Viário Sul?

O Anel Viário Sul é uma estrutura de mobilidade urbana voltada à melhoria do tráfego pesado e ligação entre pontos estratégicos da cidade. A integração entre os anéis Sul e Leste vai ligar o Distrito Industrial ao aeroporto e às rodovias BR-174 e AM-010.

