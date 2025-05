Polícia procura homem que ameaçou divulgar fotos íntimas de ex, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) procura Carlos Alexandre Brito Costa, de 33 anos, investigado pelos crimes de violência psicológica, ameaça e perseguição contra sua ex-companheira, de 40 anos.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o autor não aceitou o término do relacionamento e passou a perseguir a vítima, além de ameaçá-la com a divulgação de fotos íntimas.

“Foi solicitada uma medida protetiva de urgência em favor da vítima, bem como o mandado de prisão preventiva contra o infrator, ambos já devidamente decretados pelo Poder Judiciário. Contamos com a colaboração da população para localizá-lo e efetuar sua prisão”, informou a delegada.

Disque-denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato pelo número (92) 98545-0808, disque-denúncia da DECCM, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, reforçou a delegada.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Professor é preso por estuprar e tirar fotos de alunas em escola no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱