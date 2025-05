Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de furto dentro de um ônibus do transporte coletivo. A ação aconteceu na quinta-feira (22), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O crime

A equipe policial foi acionada, por volta das 11h50, após estudantes denunciarem furtos dentro de um ônibus na avenida Noel Nutels. No local, os policiais militares abordaram o suspeito e, durante revista pessoal, encontraram com ele um celular pertencente a um dos estudantes, de 16 anos, passageiro do transporte coletivo.

Ainda durante os procedimentos, outros dois alunos, de 17 e 18 anos, também relataram que foram vítimas do mesmo infrator. Um deles afirmou que foi agredido pelo suspeito com um soco.

O suspeito e o celular apreendido foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O jovem já possui antecedentes criminais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar atividades criminosas por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Suspeitos assaltam ônibus com submetralhadora em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱