Moraes ameaça prender ex-deputado durante audiência da ação do golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou prender o ex-deputado federal Aldo Rebelo nesta sexta-feira (23/05), durante uma audiência por videoconferência com testemunhas de defesa dos réus do núcleo 1 da tentativa de golpe de 2022.

Aldo foi indicado como testemunha pelo ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Durante o depoimento, Moraes exigiu respostas objetivas. A tensão aumentou quando o ex-deputado afirmou que “não admitia censura” e foi imediatamente advertido.

Moraes alerta Aldo Rebelo sobre desacato

“Se o senhor não se comportar, será preso por desacato”, declarou Moraes.

Apesar do momento tenso, a situação foi contornada e a audiência prosseguiu normalmente.

Depoimento se refere à reunião golpista de 2022

O episódio ocorreu após Aldo Rebelo tentar interpretar uma suposta fala de Garnier durante uma reunião promovida por Jair Bolsonaro em 2022. A investigação aponta que Garnier teria colocado a Marinha à disposição de Bolsonaro, caso fosse decretado estado de sítio ou operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Aldo minimizou o contexto da fala, alegando que a língua portuguesa permite “força de expressão”. Moraes, irritado, rebateu:

“O senhor estava na reunião? Então, não tem condições de avaliar a língua portuguesa.”

Depoimentos seguem até junho

Entre 19 de maio e 2 de junho, o STF ouvirá testemunhas de defesa e acusação dos réus do núcleo 1. Após essa fase, Jair Bolsonaro e os demais acusados serão interrogados. A data ainda não foi definida.

Réus do núcleo 1 da trama golpista

Os oito acusados do núcleo principal da tentativa de golpe são:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Walter Braga Netto, general e ex-ministro;

General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator.

