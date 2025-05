Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado

Sorteio acontece às 20h, com apostas permitidas até as 19h nas lotéricas e online

O concurso 2.867 da Mega-Sena será realizado neste sábado (24), com um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Transmissão ao vivo nas redes sociais

A Caixa Econômica Federal transmitirá o sorteio ao vivo por meio do canal oficial no YouTube e na página do Facebook das Loterias Caixa. O público poderá acompanhar todos os detalhes da extração em tempo real.

Apostas podem ser feitas até as 19h

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário devem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília). É possível jogar em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet.

Valor do jogo simples da Mega-Sena

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Essa é a forma mais tradicional de participar do concurso, mas também é possível apostar em mais dezenas para aumentar as chances de acerto — o que eleva o custo da aposta.

Leia mais: Duas apostas levam prêmio de R$ 103 milhões da Mega-Sena

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱