Professor é agredido após pedir que aluna guardasse celular em sala de aula no AM

Um professor da Escola Estadual Professor Chagas Mattos, no município de Envira (a 1.208 km de Manaus), foi violentamente agredido com pauladas após solicitar que uma aluna guardasse o celular durante a aula. O agressor seria o namorado da estudante, que esperava o docente do lado de fora da escola.

Aluna se recusou a cumprir lei sobre uso de celulares

Segundo informações, a confusão começou quando o professor pediu à aluna que guardasse o aparelho, conforme prevê a Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, além das regras internas da escola. A jovem reagiu com agressividade à solicitação.

Durante o tumulto, o irmão da estudante, também aluno da instituição, entrou na sala para defender a irmã e discutiu com o professor. Ele precisou ser contido por outros presentes.

Após o fim das aulas, o professor foi surpreendido na saída da escola e atacado com pauladas pelo namorado da aluna. A agressão deixou o educador ferido e em estado de choque.

Seduc-AM acompanha o caso e repudia violência escolar

Em nota oficial, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) informou que acompanha o caso, presta apoio à vítima e colabora com as investigações. O órgão reforçou que repudia qualquer tipo de violência em ambiente escolar e está tomando todas as providências necessárias.

O professor registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), e o caso segue sob apuração das autoridades competentes.

