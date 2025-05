Manaus abre participação popular no plano de prevenção a desastres

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), está com formulário aberto para a participação da população no Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres (PMARR). O objetivo é identificar áreas de risco para deslizamentos, erosão, alagamentos e inundações em diferentes bairros da capital.

O formulário, disponível no link https://forms.gle/BGtpfd2xaTgq2N5c6, permite que moradores enviem a localização de áreas afetadas, anexem imagens e sugiram medidas de mitigação. O canal de participação direta também inclui contato por WhatsApp/telefone (92) 98591-1962, Instagram: @pmrr.manaus e e-mail: [email protected].

Etapas do plano e participação ativa da comunidade

O PMARR está na terceira fase de desenvolvimento, focada na coleta de dados colaborativos com os cidadãos. Segundo Cláudio Belém, gerente de Parcelamento do Solo do Implurb, o comitê gestor do plano realiza visitas técnicas às áreas mapeadas com apoio da Defesa Civil e da Ufam.

“No comitê gestor fazemos visitas às áreas de risco para planejar ações de prevenção e garantir segurança à população”, afirmou Belém.

Mapeamento já identificou 1.600 áreas em Manaus

De acordo com o professor e pesquisador da Ufam, Rogério Marinho, o plano já mapeou aproximadamente 1.600 setores urbanos, com destaque para zonas com risco alto (R3) e muito alto (R4). As áreas mais críticas concentram-se nas zonas Leste e Norte, especialmente vulneráveis durante o período de chuvas.

“Focamos nos processos hidrológicos, como alagamentos, e geológicos, como deslizamentos e erosões”, destacou Marinho.

Gestão de riscos prevê medidas preventivas

O PMARR prevê ações como obras de saneamento, construção de barreiras e programas de resposta a emergências. A Defesa Civil de Manaus reforça a importância de que moradores de áreas críticas redobrem os cuidados durante chuvas intensas e acionem o serviço pelo número 199 ou pelo telefone alternativo (92) 98802-3547 em caso de emergência.

Como participar

A população pode contribuir com o PMARR de forma simples:

Acesse o formulário: https://forms.gle/BGtpfd2xaTgq2N5c6 Marque a localização e descreva a situação de risco Anexe imagens, se possível Envie sugestões pelo WhatsApp, Instagram ou e-mail do projeto

