Samir Xaud é eleito presidente da CBF e comandará até 2029

Com 103 votos, médico roraimense assume presidência da CBF após afastamento de Ednaldo Rodrigues por decisão da Justiça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elegeu neste domingo (25) o médico roraimense Samir Xaud, de 41 anos, como novo presidente da entidade. Xaud comandará a CBF até 2029. Ele recebeu 103 dos 143 votos possíveis. A Federação Paulista de Futebol foi a única que não participou da votação.

A eleição ocorreu após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, retirado do cargo por decisão da Justiça do Rio, sob acusação de falsificação de assinatura em acordo que validou sua eleição em 2023.

Chapa única venceu eleição com maioria ampla

Samir foi eleito pela chapa única inscrita, chamada “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização”. A escolha do novo presidente contou com apoio de 25 federações estaduais e 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Vice-presidentes eleitos junto com o novo presidente

Além de Samir Xaud, oito vice-presidentes foram eleitos. Confira os nomes:

Michelle Ramalho Cardoso – presidente da Federação Paraibana de Futebol

– presidente da Federação Paraibana de Futebol Flavio Diz Zveiter – advogado e ex-STJD

– advogado e ex-STJD Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul – presidente da Federação Paraense

– presidente da Federação Paraense Gustavo Dias Henrique – diretor de relações institucionais da CBF

– diretor de relações institucionais da CBF José Ivanildo da Silva – presidente da Federação do RN

– presidente da Federação do RN Ednailson Leite Rozenha – presidente da Federação do AM

– presidente da Federação do AM Rubens Renato Angelotti – presidente da Federação de SC

– presidente da Federação de SC Fernando José Macieira Sarney – atual vice-presidente da CBF

Quem é Samir Xaud?

Natural de Boa Vista (RR), Samir Xaud é médico infectologista e empresário, com especialização também em medicina esportiva. Atuou como diretor do Hospital Geral de Roraima e administra um centro de bem-estar.

Na política, foi candidato a deputado estadual (PV) em 2018 e a deputado federal (MDB) em 2022, sendo primeiro suplente. Em janeiro de 2025, foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, mas só assumirá o cargo em 2027. O atual presidente da entidade é seu pai, Zeca Xaud, que está há quase cinco décadas no comando.

