Colisão entre motos deixa um morto e outro em estado grave no AM

Colisão entre duas motos ocorreu na esquina da Boulevard Pedro Rates com a rua Major Rubim, na madrugada deste domingo (25)

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um homem morto e outro gravemente ferido na madrugada deste domingo (25), no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

Colisão aconteceu na esquina de ruas movimentadas

O acidente ocorreu na esquina da rua Major Rubim com a Boulevard Pedro Rates, uma das principais vias da cidade. Segundo informações preliminares, os dois motociclistas colidiram violentamente.

Testemunhas relataram que “um dos motociclistas estava saindo da rua Major Rubim quando foi atingido pelo outro motociclista que trafegava na contramão.”

Uma vítima morreu no local e outra foi socorrida

Com o forte impacto, um dos condutores morreu ainda no local. A outra vítima foi socorrida em estado grave e levada ao hospital do município.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica, que investigará as causas do acidente. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica completa da colisão.

IML remove corpo da vítima fatal

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo da vítima. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados pelas autoridades locais.

