Caixa paga Bolsa Família para NIS final 6 nesta segunda

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (26) a parcela de maio do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 6.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio pago neste mês chega a R$ 667,49. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa vai atender 20,46 milhões de famílias, com um investimento de R$ 13,64 bilhões.

Adicionais do Bolsa Família

Além do valor base, o programa inclui três adicionais:

R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ;

para famílias com ; R$ 50 para famílias com gestantes ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos ;

para famílias com ; R$ 50 (por seis meses) para mães de bebês de até 6 meses, como apoio à alimentação infantil.

O pagamento do Bolsa Família acontece nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar o valor, as datas e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagamento antecipado

Na semana passada, beneficiários de 168 cidades receberam o pagamento antecipado, independente do final do NIS. A medida atendeu moradores de sete estados afetados por chuvas, estiagem ou em situação de vulnerabilidade indígena: Amazonas, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe.

A lista dos municípios está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Seguro Defeso

Desde 2023, o Bolsa Família não tem mais desconto do Seguro Defeso, conforme determina a Lei 14.601/2023, que relançou o programa. O Seguro Defeso é pago a pescadores artesanais que ficam impedidos de trabalhar durante o período de reprodução dos peixes (piracema).

Regra de proteção

Cerca de 3,02 milhões de famílias estão enquadradas na chamada regra de proteção em maio. Criada em junho de 2023, essa regra permite que famílias que aumentem a renda (por conseguir um emprego, por exemplo) continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até 2 anos, desde que a renda por pessoa seja de até meio salário mínimo.

Para essas famílias, o valor médio pago foi de R$ 366,07.

A partir do próximo mês, novos beneficiários na regra de proteção terão direito ao benefício reduzido por apenas 1 ano. Famílias já incluídas até maio continuarão com os 2 anos de cobertura.

Auxílio Gás

Em maio, não haverá pagamento do Auxílio Gás, que é feito a cada dois meses. O benefício volta a ser pago em junho.

Para receber o Auxílio Gás, a família deve estar no CadÚnico e ter pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A prioridade é dada à mulher responsável pela família e às vítimas de violência doméstica.

