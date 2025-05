Acidentes com motos deixam cinco mortos no AM somente no final de semana

Tragédias ocorreram em Manaus, Manacapuru e Parintins; todas as vítimas estavam em motocicletas

Manaus (AM) – Cinco pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito somente nesse domingo (25) no Amazonas. As ocorrências foram registradas em três municípios diferentes: uma em Manaus, duas em Manacapuru e duas em Parintins — todas com características semelhantes: colisões envolvendo motocicletas.

Na capital, o acidente ocorreu na rua Gurupi, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste. A vítima foi identificada como Isaac Santos de Araújo, de 23 anos. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma das motos trafegava na contramão, muito próxima à sarjeta, e colidiu violentamente com outra motocicleta que vinha na direção correta. Com o impacto, os ocupantes foram arremessados.

Além de Isaac, duas outras pessoas ficaram feridas na batida. Elas foram socorridas, mas os estados de saúde ainda não foram divulgados pelas autoridades.

Já em Manacapuru, dois motociclistas morreram após uma colisão frontal na avenida Boulevard Pedro Rates, também durante a madrugada de domingo. Segundo testemunhas, Dennys Soares de Souza, de 31 anos, trafegava na contramão e colidiu com outra motocicleta. Ele morreu no local.

A outra vítima, Gabriel Antonio Coelho de Araújo, de 19 anos, chegou a ser socorrido com vida e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda na tarde do mesmo dia.

Em Parintins, outras duas pessoas também perderam a vida em circunstâncias semelhantes. Uma das vítimas foi o artista do boi Garantido, Agostinho Rodrigues Belém, de 53 anos, figura querida e influente no meio cultural da cidade.

A outra vítima foi Francinaldo Damasceno da Silva, que estava internado em estado grave no Hospital Jofre Cohen após a colisão frontal na noite de sábado (24), na estrada Odovaldo Novo, nas proximidades do bairro Pascoal Alaggio, zona leste do município.

Francinaldo conduzia uma das motos envolvidas no acidente com Agostinho e teve a morte confirmada neste domingo, elevando para duas o número de vítimas fatais no município.

A morte de Agostinho causou forte comoção em Parintins, especialmente entre os amantes da cultura local. Ele atuava há décadas no Boi Garantido, sendo responsável pela confecção de indumentárias e membro da comissão de artes.

A Polícia Civil deve investigar os acidentes para esclarecer responsabilidades. Nas redes sociais, internautas lamentaram as mortes e cobraram mais fiscalização para reduzir os índices de acidentes no estado, principalmente envolvendo motociclistas, que são as principais vítimas.

