Sambista Paulo Onça morre em Manaus meses após agressão em acidente

O sambista Paulo Juvêncio de Melo Israel, conhecido como Paulo Onça, de 63 anos, morreu nesta segunda-feira (26) em Manaus. Ele estava internado há mais de cinco meses, após sofrer uma agressão violenta em decorrência de um acidente de trânsito, ocorrido em dezembro de 2024.

De acordo com informações repassadas pelo advogado da vítima, Paulo Onça faleceu em decorrência das complicações causadas pelas lesões. Ele foi agredido pelo comerciante Adeilson Duque Fonseca, após uma colisão entre veículos na Rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital.

A agressão foi tão violenta que Paulo Onça precisou ser internado em estado grave e passou por cirurgia no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. Desde então, ele permaneceu hospitalizado, sob cuidados médicos e acompanhado por familiares.

Reconhecido nacionalmente no meio do samba, Paulo Onça compôs para a escola de samba Grande Rio e assinou parcerias com nomes consagrados como Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

O caso segue em investigação, e familiares e amigos do artista lamentam a perda de uma das grandes vozes do samba no Amazonas. Ainda não há informações sobre velório.

