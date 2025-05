Boca do Acre recebe R$ 260 mil para ações de resposta a desastres

Boca do Acre, no Amazonas, receberá um aporte significativo de R$ 260.164,10 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. A autorização para o repasse, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (26), visa apoiar ações de resposta a desastres na cidade.

O valor faz parte de um montante total de R$ 1,1 milhão que será distribuído para cinco municípios em diferentes estados do Brasil, incluindo Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia. Além de Boca do Acre, outras cidades beneficiadas são Imigrante (RS), Ribeira do Amparo (BA), Chapada (RS) e Arari (MA).

Critérios para os Repasses

A Defesa Civil Nacional define os valores destinados a cada município com base em critérios técnicos rigorosos. Entre os parâmetros considerados estão o valor solicitado no plano de trabalho apresentado pela prefeitura, a magnitude do desastre que afetou a localidade e o número de desabrigados e desalojados.

Como Acessar os Recursos

Municípios que obtêm o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar esses recursos ao MIDR. O processo é feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após o envio dos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores propostos. Aprovados, os repasses são formalizados por portaria no DOU, liberando os valores.

Capacitação para Agentes de Defesa Civil

Para garantir a eficiência na resposta a emergências, a Defesa Civil Nacional também oferece cursos a distância. Essa capacitação visa qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2iD, preparando profissionais de todas as esferas de governo para atuarem de forma eficaz em situações de crise.

