Caixa libera saque calamidade do FGTS para Careiro da Várzea, Ipixuna e Itamarati

Manaus (AM) – Os trabalhadores dos municípios de Careiro da Várzea, Ipixuna e Itamarati, no Amazonas, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade. A medida foi autorizada pela Caixa Econômica Federal após as chuvas intensas que atingiram essas regiões e está disponível até o dia 21 de agosto.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível. Para ter direito ao benefício, é necessário possuir saldo no FGTS e não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Como solicitar o saque pelo aplicativo

O pedido pode ser feito 100% digital, sem necessidade de ir a uma agência, pelo aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para Android e iOS. Basta acessar a opção “Saques” e, em seguida, “Solicitar saque”, selecionando a modalidade “Calamidade pública”.

Após selecionar o município afetado, o trabalhador deve informar o CEP da residência e anexar os seguintes documentos:

Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte);

Selfie com o documento de identificação em mãos;

Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade (contas de água, luz, telefone, fatura de cartão de crédito etc.);

Caso não tenha comprovante, é possível apresentar declaração da prefeitura ou declaração própria, sujeita à verificação;

Certidão de casamento ou união estável, se o comprovante estiver em nome do cônjuge.

Pagamento direto em conta

O trabalhador pode indicar uma conta para recebimento dos valores, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem ou outra instituição financeira, sem custo adicional.

Consulte os municípios habilitados

A lista completa dos municípios aptos ao saque por calamidade e os respectivos prazos está disponível no site oficial da Caixa Econômica Federal.

O saque por calamidade é um direito garantido ao trabalhador em situações emergenciais. Fique atento aos prazos e garanta seu benefício de forma simples e segura pelo aplicativo FGTS.

Confira aqui a relação completa dos municípios habilitados para o Saque FGTS por motivo de calamidade e os prazos para a solicitação.

