David Almeida destaca obras prioritárias e novas intervenções em Manaus

Em entrevista ao vivo, concedida nesta segunda-feira (26) ao jornalista Fábio Melo, da Rede Tiradentes, o prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou um raio-x da gestão municipal. Na ocasião, ele destacou obras em andamento, concursos públicos e investimentos que estão saindo do papel, todos alinhados ao planejamento estratégico da Prefeitura de Manaus.

“Tudo o que estamos fazendo é fruto de planejamento. Não estamos improvisando: temos uma visão clara de cidade”, afirmou o prefeito.

A gestão municipal trabalha com sete eixos de desenvolvimento sustentável, que buscam transformar Manaus e melhorar a qualidade de vida da população.

Concursos públicos e expansão da educação

David Almeida confirmou que a Prefeitura de Manaus vai realizar três concursos públicos até o início de 2026. O primeiro deve ser o da Secretaria Municipal de Educação (Semed), previsto para janeiro de 2026.

“Estamos formatando os editais com responsabilidade, dentro da capacidade orçamentária do município”, explicou.

Recuperação da malha viária avança com apoio federal

O prefeito afirmou que a prefeitura já recapeou mais de 3.200 ruas e recuperou 2.700 vias, no maior programa de infraestrutura viária da história de Manaus. Apesar do rigor do último inverno, o município iniciou um novo ciclo de recuperação das vias.

A meta é recuperar todas as ruas danificadas pelas chuvas com o apoio de emendas parlamentares e de um empréstimo em fase final com o Banco do Brasil.

Obras estruturantes e mobilidade urbana

Entre os principais projetos em andamento estão:

Duplicação da avenida do Turismo

Recapeamento das avenidas Djalma Batista, Brasil, Camapuã e Itaúba

Requalificação das ruas Carvalho Leal e Castelo Branco

O complexo viário Rei Pelé, na zona Leste, será entregue no dia 16 de junho. O projeto devolverá à população a tradicional rotatória do Produtor, agora com novos espaços de lazer.

“Vamos devolver a bola do Produtor com áreas de lazer, zumba, basquete, caminhada e uma arena para lutas”, disse o prefeito.

Habitação: mais de mil moradias até 2026

A área da habitação também está avançando. A Prefeitura de Manaus vai entregar, até o fim de 2025, dois conjuntos habitacionais com 576 moradias cada, um no Parque das Tribos e outro na avenida do Turismo.

Outros cinco conjuntos estão em construção e devem ser entregues em 2026. A prefeitura investe R$ 100 milhões em contrapartidas para viabilizar mais de R$ 1 bilhão em recursos federais.

Programa Manaus Minha Terra entrega novo bairro

O programa “Manaus Minha Terra” vai garantir 3.600 lotes urbanizados no bairro planejado do Lago Azul, na zona Norte. Atualmente, mais de 180 mil pessoas estão inscritas no banco de dados municipal para seleção de beneficiários.

Projetos futuros: aquário, hospital e Cidade do Autismo

Durante a entrevista, David Almeida também revelou novos projetos:

Aquário Municipal de Manaus , com espécies amazônicas, no Centro

, com espécies amazônicas, no Centro Hospital Municipal de Manaus , com recursos já garantidos

, com recursos já garantidos Cidade do Autismo, com acolhimento e atendimento especializado

Compromisso com transparência e qualidade de vida

O prefeito reforçou que a gestão atua com base em um planejamento de longo prazo, focado nos sete eixos: sustentabilidade, infraestrutura, inclusão, modernização, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico.

“Temos planejamento, foco e responsabilidade. Estamos transformando Manaus com obras, programas sociais e oportunidades reais. O melhor ainda está por vir”, concluiu. Leia mais: David Almeida entrega maior UBS de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱