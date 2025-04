David Almeida entrega maior UBS de Manaus 

USF Gebes Medeiros, no Jorge Teixeira, foi ampliada para atender 36 mil pessoas com mais eficiência

Manaus (AM) – Com investimento superior a R$ 3,8 milhões, o prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou, nesta terça-feira (15), a Unidade de Saúde da Família (USF) Gebes Medeiros, no bairro Jorge Teixeira 1, zona Leste da capital. A obra marca a centésima entrega na área da saúde desde 2021, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Desde o início da atual gestão, foram entregues 100 obras de saúde, entre construções, reformas e ampliações. Desse total, 11 são de grande porte — dez delas classificadas como porte 4. Até o fim deste ano, mais cinco unidades passarão por reforma, seis novas UBSs de porte 4 serão construídas, além de dois novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e uma nova sede para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Estrutura foi totalmente reformada

Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito David Almeida destacou o padrão das obras nas unidades de saúde da cidade:

“Quando a gente entra numa unidade, a gente não entra para pintar. A gente entra para trocar o telhado, o forro, a elétrica, a hidráulica, para ampliar os espaços. Essa unidade tem 22 consultórios médicos. Esta é a maior unidade básica de saúde da Prefeitura de Manaus, dentre todos os bairros”, afirmou.

A USF Gebes Medeiros passou por reforma completa e ampliação. Agora, a unidade possui 1,5 mil metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, com 70 ambientes no total. A estrutura é capaz de atender aproximadamente 36 mil pessoas, oferecendo mais conforto, agilidade e capacidade nos serviços prestados.

Serviços disponíveis e funcionamento

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h. Entre os serviços oferecidos estão:

Atendimento odontológico com mais cadeiras

Fisioterapia

Vacinação

Exames laboratoriais

Inalação

Curativos

Dispensação de medicamentos

Coleta de preventivo pelo programa Cuida Colo

Acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes

A diretora da unidade, Adna Regina Lopes, reforçou a importância da ampliação:

“A USF Gebes Medeiros, agora de porte 4 depois dessa ampliação, vai oferecer fisioterapia, mais cadeiras odontológicas, imunização e o programa Cuida Colo. É um presente, agora com mais espaço, tudo para atender a população de Jorge Teixeira.”

Reforma teve recursos municipais e federais

A obra foi executada com recursos do Tesouro Municipal (R$ 1 milhão), do Ministério da Saúde (R$ 867 mil) e emenda parlamentar de R$ 2 milhões, do deputado estadual Daniel Almeida.

“Eu ainda nem era deputado, mas prometi que buscaria ajuda. Liguei para a doutora Shádia e disse: ‘Não tenho coragem de voltar lá se não cumprir minha promessa’. E hoje, vemos essa reforma completa, feita com excelência”, afirmou o parlamentar.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressaltou o impacto positivo da entrega:

“Essa unidade teve totalmente a troca de telhado, que era um grande problema para as pessoas. Nós temos chuvas torrenciais aqui e, há dez anos, essa unidade não recebeu nenhuma reforma.”

Estrutura interna foi replanejada

No térreo, estão 49 dos 70 ambientes, incluindo:

Consultórios clínicos e odontológicos

Farmácia

Salas de fisioterapia, inalação e coleta

Sala de vacinação

Coordenação e área de Tratamento Diretamente Observado (TDO)

O pavimento superior abriga mais consultórios, copa, banheiros, vestiários e setores administrativos.

Homenagem ao médico Gebes Medeiros

A unidade leva o nome do médico pediatra Gebes de Mello Medeiros Filho. Durante o evento, o sobrinho do homenageado, Gebes Medeiros Neto, destacou o legado deixado:

“A luz do doutor Gebes permanece viva e brilhante, representada pela cura de cada paciente. A homenagem é para ele, mas o presente é para todo o povo manauara.”

População comemora nova unidade

Moradora do bairro, a dona de casa Odeani Silva aprovou a nova estrutura:

“Antes não estava ampliada, nem reformada. Hoje a unidade é muito bonita, grande. A população precisa muito. Para mim é ótimo, porque moro perto e trago minhas filhas para cá.”

