Oficina clandestina com motos roubadas é descoberta na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (26) revelou a existência de uma oficina clandestina de desmanche de motos no conjunto Oswaldo Frota, localizado no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Nas imagens, é possível ver diversas motocicletas com peças faltando, evidenciando o desmonte ilegal.

Segundo informações preliminares, a descoberta ocorreu após o roubo de uma moto pertencente a uma empresa particular. A vítima iniciou o rastreamento do veículo com apoio de tecnologias de localização (GPS).

A busca pelo veículo roubado levou o homem até o endereço suspeito. Ao chegar ao local, ele encontrou a moto da empresa já completamente desmontada, junto com outras motocicletas na mesma situação.

A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo esquema de desmanche e receptação de veículos roubados.

Procurada pela reportagem para esclarecer o caso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos. Veja o vídeo:

Desmanche de motocicletas em Manaus pic.twitter.com/iiRZmcy3eQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 27, 2025

Leia mais:

VÍDEO: Suspeito de roubo sobe em telhado após agressão e clama pela polícia em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱