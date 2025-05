Festival da Cunhã reúne 30 mil e foca em sustentabilidade

O Festival da Cunhã, realizado em 24 de maio na Arena da Amazônia, em Manaus, foi um marco cultural e sustentável. Idealizado por Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, o evento reuniu mais de 30 mil pessoas para celebrar a cultura amazônica.

Festival da Cunhã: Uma Celebração da Cultura Amazônica

O evento contou com apresentações de artistas locais e o show da renomada dupla Maiara & Maraisa, proporcionando uma experiência única aos presentes. A programação incluiu também uma feira de artesanato e gastronomia típica, destacando as tradições da região.

Compromisso Ambiental: Plantio de Árvores e Sustentabilidade

Com foco na preservação ambiental, o festival compensou as emissões de carbono por meio do plantio de 758 árvores nativas em áreas degradadas, em parceria com a Tree Earth e comunidades ribeirinhas. Cada árvore foi registrada por meio de aplicativo, garantindo o monitoramento via celular e emissão de certificado blockchain, promovendo transparência e rastreabilidade no processo.

Solidariedade e Impacto Social

A entrada do público foi feita mediante a doação de alimentos, resultando na arrecadação de cerca de 30 toneladas, que foram distribuídas para comunidades em situação de vulnerabilidade. Além disso, o evento impulsionou a economia local por meio de uma praça de alimentação e uma feira de artesanato, oferecendo oportunidades para vendedores ambulantes e empresários estabelecidos.

