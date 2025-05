Isabelle Nogueira e Blogueirinha animam público com trocas de indiretas no Festival da Cunhã

Durante o Festival da Cunhã, realizado neste sábado (24) na Arena da Amazônia, em Manaus, a ex-BBB Isabelle Nogueira protagonizou um momento descontraído e viral ao receber no palco a influenciadora Blogueirinha. O evento foi idealizado pela própria Isabelle e reuniu personalidades da internet e do cenário cultural local.

Blogueirinha alfineta término de Isabelle com Matteus

Conhecida pelo humor ácido, Blogueirinha aproveitou a ocasião para brincar com a vida amorosa de Isabelle, fazendo referência ao fim do relacionamento da ex-BBB com Matteus Amaral.

No palco, a influenciadora lançou frases como:

“Isabelle, um livramento!? Isabelle, uma sogra!? Uma sogra boa!? Uma ruim!? É, imaginamos.”

As provocações logo incendiaram o público, que reagiu com gritos e risadas. Internautas interpretaram as falas como uma indireta direta ao ex de Isabelle e à mãe dele, Luciane Amaral.

Em outro momento, Blogueirinha disparou novamente: “um livramento” e “uma sogra”, provocando ainda mais alvoroço e consolidando o momento como um dos mais comentados da noite.

Polêmica do término ainda repercute

As indiretas vieram meses após o término polêmico entre Isabelle e Matteus Amaral, anunciado no dia 5 de fevereiro. Na ocasião, o casal justificou o rompimento dizendo:

“Somos incompatíveis.”

A separação ganhou ainda mais repercussão quando Matteus foi flagrado ao lado da estudante de medicina Anna Julia Ferreira. Dias depois, um áudio de Luciane Amaral, mãe de Matteus, veio à tona. Nele, ela declara que Isabelle “preferiu seguir com a fama e nunca amou de fato o gaúcho”.

