Governo do AM investe R$ 1,5 milhão na produção rural de Rio Preto da Eva

Durante agenda de inaugurações em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus, o governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (27), ações estratégicas para fortalecer o setor primário e social do município. O Governo do Amazonas investiu mais de R$ 1,5 milhão em linhas de crédito para cadeias produtivas locais, além de entregar 2,7 toneladas em cestas de alimentos e 80 kits enxoval.

“Mais uma vez reforçamos nosso compromisso de cuidar das pessoas e de fazer entregas que mudam a vida de cada um de vocês. Fico muito feliz de poder vir aqui e comprar o alimento de quem produz em Rio Preto da Eva para entregar àquelas pessoas que mais precisam”, afirmou o governador Wilson Lima.

O Estado liberou R$ 1,3 milhão em crédito rural para agricultores familiares e pescadores artesanais da região. Foram realizadas 35 operações de crédito, destinadas a fortalecer atividades como pesca artesanal e o cultivo de banana, laranja, macaxeira e abacaxi. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) viabilizaram o apoio.

Entre os financiamentos, destaca-se a aquisição de um trator no valor de R$ 298,9 mil, que visa aumentar a mecanização agrícola e a produtividade local. O Idam elaborou todos os projetos de crédito rural. Além disso, agricultores e pescadores receberam 293 documentos rurais, incluindo 200 Cartões do Produtor Primário (CPP), 60 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF) e 33 Cadastros Ambientais Rurais (CAR).

Pequenos empreendedores também são beneficiados

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) repassou um cheque de R$ 15 mil do Programa +Crédito Amazonas Feirantes a um feirante local. A ação é conduzida pela Afeam. Já a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) investiu R$ 22 mil por meio do programa Crédito Rosa, beneficiando duas empreendedoras do município.

Governo compra alimentos da agricultura familiar

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), adquiriu 3 toneladas de alimentos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. A compra, que envolveu 11 produtores locais, movimentou mais de R$ 25 mil. Os alimentos foram destinados a três entidades socioassistenciais do município.

A produtora rural Francinete Souza, 61, forneceu pitaya, banana, coco e macaxeira, e destacou a importância da ação:

“É sem dúvida um grande benefício para nós que somos produtores, porque é a certeza da venda, o preço justo e é o produto que vai chegar à mesa do consumidor.”

Cidadania e assistência social em foco

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) distribuiu 300 cestas básicas, totalizando 2,7 toneladas de alimentos, a famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade. A ação incluiu a entrega de 80 kits enxoval para gestantes, compostos por itens como fraldas, roupas para bebê, sabonetes e pomadas.

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) entregou sete cadeiras de rodas a moradores do município. A Sejusc também ofertou serviços de regularização de documentos e orientações sobre microcrédito.

Em maio, as ações itinerantes da Sejusc já passaram por Manaus, Barcelos, Parintins, Tapauá, Humaitá e agora por Rio Preto da Eva. Mais de 2 mil cestas já foram entregues somente neste mês.

Merenda escolar e piscicultura recebem incentivos

A ADS também promoveu a assinatura de contratos do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), no valor de R$ 237 mil, beneficiando 15 produtores locais com a venda de alimentos regionais para a rede estadual de ensino.

Cinco piscicultores receberam aeradores, equipamentos essenciais para a qualidade da produção e sustentabilidade dos criatórios. A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) distribuiu 25 mil alevinos a piscicultores do município.

