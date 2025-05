‘Terapya do Henry’ esgota ingressos de pista e abre novo lote para demais setores

Faltando poucos dias para o evento, os ingressos de pista para o Terapya do Henry estão oficialmente esgotados. A organização abriu um novo lote para os demais setores, e os fãs já podem garantir sua presença.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital (link disponível na bio do Instagram @fabricadeeventos) e também nos pontos físicos das Centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millennium e Manauara.

Quando e onde será o show?

O evento acontece neste sábado (31), no Podium da Arena da Amazônia, com abertura dos portões às 21h. A noite será comandada por Henry Freitas, um dos grandes nomes do forró atual, e terá também apresentações de Anderson Neiff e Marília Tavares, que vêm se destacando no cenário nacional.

Um espetáculo com propósito

Além do repertório animado e da energia contagiante, Henry Freitas traz ao palco uma proposta diferente. O projeto Terapy, que dá nome à turnê, aborda temas como saúde mental e inclusão social, reforçando o compromisso do artista com causas relevantes.

Organização e expectativa

A realização do evento é da Fábrica de Eventos, conhecida por grandes produções culturais no Amazonas. Com o sucesso de vendas, a expectativa é de casa cheia para mais uma noite memorável em Manaus.

(*) Com informações da assessoria

