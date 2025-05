Criminosos se inscrevem em clínica para executar rival durante fisioterapia em Manaus

Dupla marcou fisioterapia no mesmo dia da vítima para atraí-la.

De forma premeditada, dois criminosos se inscreveram em uma clínica de fisioterapia, localizada na rua Xiborena, bairro São José, Zona Leste de Manaus, com o objetivo de executar Fábio Viana de Souza Santana, de 34 anos.

Fábio, segundo informações preliminares, era agiota e já havia sofrido uma tentativa de homicídio em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele reagiu e conseguiu balear os suspeitos, mas também foi atingido e ficou com sequelas no braço, o que o levou a iniciar sessões de fisioterapia.

Cientes da rotina da vítima, os criminosos se inscreveram na mesma clínica e agendaram atendimento para o mesmo dia e horário em que Fábio faria fisioterapia. No momento em que ele chegou ao local, foi surpreendido, amarrado e obrigado a realizar uma transferência via PIX de alto valor. Em seguida, os criminosos o executaram com dois tiros na cabeça.

Logo após o crime, a dona da clínica saiu à rua gritando por ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A perícia criminal e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Até o momento, os autores não foram identificados.

