VÍDEO: Carro arrasta motocicleta por vários metros em rua no Parque Dez

Um carro arrastou uma motocicleta por vários metros na noite desta terça-feira (27), no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus. O veículo só parou nas proximidades do Passeio do Mindú,

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o veículo segue pela via com a moto presa à parte frontal. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a Polícia Militar foram acionados.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo informações preliminares, o carro estaria sendo conduzido por uma mulher. A perícia também foi chamada ao local para analisar as circunstâncias do ocorrido.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do proprietário ou proprietária da motocicleta envolvida no incidente.

Carro arrasta motocicleta por vários metros no Parque Dez, em Manaus pic.twitter.com/0wu5YvlNaz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 28, 2025

